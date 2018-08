São Paulo tem sensação térmica de até 2ºC; veja a previsão para a semana

São Paulo – Os termômetros da cidade de São Paulo marcaram uma temperatura mínima média de 12,5ºC na madrugada deste domingo, com sensação térmica que variou entre 2ºC e 4ºC, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

A temperatura mais baixa foi marcada no bairro de Parrelheiros: 10,4ºC, no extremo sul da capital. Durante o dia, a expectativa do órgão é a de que a máxima não superasse ps 15ºC.

A sensação de frio deve permanecer no início desta semana, explicou o CGE. Nesta segunda-feira, 27 de agosto, a mínima será de 11ºC e a máxima de 17ºC. Há possibilidade de chuvisco e o céu ficará encoberto, com poucas aberturas de sol. Na terça, 28, o sol aparece e as temperaturas aumentam um pouco, variando entre 12ºC e 23ºC.