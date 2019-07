Pelo menos 3 morrem de frio em SP; madrugada foi a mais fria do ano

Da Redação, com agências

Por Da Redação, com agências

São Paulo — A capital paulista teve a madrugada mais fria do ano neste sábado (6). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a estação automática mediu 7,4ºC em São Paulo.

No domingo (7), pode esfriar ainda mais. A previsão do Inmet é de temperatura entre 5ºC e 12ºC em São Paulo. A partir de segunda-feira (8), o frio deve diminuir, com máxima de 17ºC.

Mortes pelo frio

Na manha dessa sexta-feira, Gabriel Laffot, de 22 anos, foi encontrado embaixo de uma das escadas do Terminal de Ônibus da Barra Funda, zona oeste da cidade. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso foi registrado como morte súbita sem causa aparente. Foram requisitados exames para determinar a causa da morte.

No Pari, na região central, ainda na sexta-feira, um homem não identificado também foi encontrado morto sem sinais de violência. Ele não tinha documentos.

Hoje de manhã, mais um homem foi achado sem vida pela Polícia Militar em Itaquera, zona leste paulistana. Segundo a corporação, não há indícios de que ele tenha sido vítima de crime.

Ajuda pode ser acionada por meio do 156

A população também pode ajudar as pessoas em situação de rua solicitando uma abordagem social por meio da CPAS, que funciona 24 horas por dia e pode ser acionada pela Central 156.

A solicitação pode ser anônima, mas é importante ter as seguintes informações para facilitar a identificação:

O endereço da via em que a pessoa em situação de rua está (o número pode ser aproximado);

Citar pontos de referência;

Características físicas e detalhes de como a pessoa a ser abordada está vestida.

(Estadão Conteúdo e Agência Brasil)