Até quarta, semana deve ser de frio em São Paulo

A um mês do início do inverno, a capital paulista já registra queda de temperatura. Os paulistanos acordaram neste domingo (20) com média de temperatura de 9,6 graus Celsius (ºC). E a mínima pode chegar a 5°C. E neste sábado, uma forte chuva provocou destelhamentos, alagamentos e queda de árvores na cidade.

Até então, o recorde havia sido registrado no dia 21 de abril, quando os termômetros marcaram 12,5°C.

E a semana deve ser de frio na capital e em outras partes do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira deve ter temperatura máxima de 24°C e mínima de zero grau no estado, com tempo parcialmente nublado a claro com geada na Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira e no Sul do estado. As demais áreas com céu claro.

A temperatura de subir a partir de quinta-feira (24) chegando a 29ºC e 30ºC na sexta-feira (25). No entanto, nesses dias, a previsão é de mínima de 9ºC.

Na capital paulista, a segunda terá céu claro e predomínio de sol. Mas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a expectativa é de temperaturas mais baixas ainda, com previsão de 7°C para a Grande São Paulo. Por causa do tempo seco, índices de umidade do ar ficarão entre 35% e 85% e sem previsão de chuva. A temperatura máxima não ultrapassará os 18°C.

Chuvas

Neste sábado (19), uma chuva forte, acompanhada de rajadas de ventos, atingiu a capital provocando alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e queda de muro.

Segundo a Defesa Civil do estado, os alagamentos atingiram as três mais importantes avenidas da capital e houve desabamento de muro na Rua Vergueiro. O Corpo de Bombeiros de São Paulo registrou mais de cem chamados de quedas de árvores e algumas atingiram muros, casas, rede de energia elétrica e ruas. Não houve vítimas.

Foram registrados alguns destelhamentos de residências e de um prédio em construção. As telhas voaram e atingiram alguns telhados e uma rua.