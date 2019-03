São Paulo tem fevereiro mais chuvoso dos últimos 15 anos

A capital paulista registrou 323,2 milímetros (mm) de chuva durante o mês de fevereiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O volume é 37% acima da média histórica para o mês, que é de 235,9 mm. Há 15 anos, não chovia tanto em São Paulo em um mês de fevereiro.

Durante o mês passado, foram 16 dias de chuva, sendo que o dia 4 de fevereiro bateu o recorde, com 57 mm. A velocidade do vento na estação meteorológica paulistana chegou a 82 quilômetros por hora, tanto na noite de 25 de fevereiro quanto na tarde do dia 26.

Em fevereiro de 2018, foi registrado menos de um terço do volume acumulado em fevereiro deste ano. As temperaturas médias caíram em relação a janeiro, já que o início do ano foi marcado pelo calor extremo. A média das máximas em fevereiro ficou em 28,6°C, próximo à média histórica de 28,2°C. Quanto às mínimas, a média foi de 19,6°C em fevereiro, 0,7°C acima da média histórica.

A previsão para o fim de semana de carnaval é de sol entre muitas nuvens de manhã, com o ar abafado gerando áreas de instabilidade nos períodos da tarde e noite. É esperada chuva em forma de pancadas moderadas a fortes, com trovoadas e rajadas de vento. Há potencial para formação de alagamentos. A temperatura mínima deve ser de 18°C e a máxima, de 26°C.