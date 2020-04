São Paulo tem 224 mortes confirmadas por coronavírus em 24 horas

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo divulgou nesta terça-feira, 28, que o número de mortes confirmadas por coronavírus em um dia foi de 224, uma alta de 12%. Com isso, o total de óbitos registrados no estado sobe para 2.049. Foi a maior alta em um dia desde o começo da pandemia.

O total de casos confirmados subiu 2.300 e agora São Paulo registra 24.041 infectados.

“Como nós não temos nenhuma fila do ponto de vista que testagem, isso significa que são pacientes que de fato foram a óbito nesses [últimos] dias“, disse o secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann.

O governo divulgou ainda a taxa de ocupação dos leitos de hospitais. Olhando para a grande São Paulo, 81% dos leitos de UTI e 70% dos de enfermaria estão ocupados. Em todo o estado, a taxa é de 60% de ocupação em UTI e 44,5% em enfermaria.

Sobre a possibilidade de flexibilização da quarenta, o secretário disse que até o dia 10 de maio, tudo permanece como está. E a partir do dia 11, o modelo de relaxamento ainda está sendo avaliado.

Pandemia atrasada no interior

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) realiza uma pesquisa para avaliar como está a pandemia no interior de São Paulo. Na avaliação dos cientistas, há uma sensação de que o coronavírus não chegou às cidades mais afastadas da capital.

“A pandemia para o interior está atrasada em relação ao município de São Paulo e área metropolitana em, mais ou menos, duas semanas por conta das medidas de afastamento social que foram adotadas”, avalia o infectologista David Uip, chefe do Centro de Contingenciamento do Coronavírus.

Epidemia no Brasil

O Brasil tem 66.501 casos confirmados e 4.543 mortes por covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira, 27. Em um dia, o número de infectados aumentou em 4.613. No mesmo período, a alta de óbitos foi de 338. A taxa de letalidade da doença no país é de 6,8%.