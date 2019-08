São Paulo registrou menor temperatura do ano neste domingo

A capital paulista registrou ontem (4) 12,2°C, a menor temperatura máxima do ano, segundo as medições feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Essa foi a menor temperatura registrada desde julho de 2013 quando os termômetros marcaram 11,5°C no dia 25 e 8,5°C no dia 24. Desde o ano 2000 esta foi a sexta vez em que o clima não superou os 12,2°C.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da capital paulista, a manhã de hoje (5) terminou com sol entre muitas nuvens e sem chuvas, com os termômetros marcando 17,4°C em média. A máxima pode alcançar 19°C, sem expectativa de chuvas. Na madrugada e início da manhã, os termômetros oscilaram em torno de 10ºC.

Próximos dias

De acordo com os meteorologistas do CGE, a terça-feira (06) começará com muitas nuvens e névoa úmida. No decorrer do dia, o sol poderá facilitar a gradual elevação da temperatura. A mínima deverá ser de 11°C e a máxima de 23°C.

Na quarta-feira (07) poderá ocorrer formação de nevoeiro e sensação de frio ao amanhecer. Ainda pela manhã, o ar seco ganhará força e o sol passará a predominar, o que vai favorecer a rápida elevação da temperatura. Durante a tarde, os menores índices de umidade se aproximarão dos 30%. Os termômetros deverão oscilar entre 12°C e 26°C.

Atendimento a pessoas em situação de rua

Pelo menos 545 pessoas foram encaminhadas para os serviços de acolhimento da rede socioassistencial da capital paulista na madrugada de hoje (5) pela Coordenação de Pronto Atendimento Social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. No final de semana (de 2 a 5 de agosto) foram encaminhadas 1.468 pessoas para os Centros de Acolhida, Centros Temporários de Acolhimento e abrigos emergenciais.

O atendimento faz parte da Operação Baixas Temperaturas efetuada pela Prefeitura, iniciada em maio e prevista para terminar em setembro. A operação é reforçada sempre que a temperatura atinge patamar igual ou inferior a 13°C ou sensação térmica equivalente.