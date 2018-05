São Paulo registra menor temperatura do ano

A cidade de São Paulo registrou a temperatura de 9,6 °C no início da manhã de hoje (21), às 6 horas, a menor verificada este ano. A medição foi realizada na estação meteorológica do Mirante de Santana, zona norte da capital paulista. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o último dia mais frio observado em São Paulo foi em abril, com 13,8°C.

O instituto emitiu alertas para risco leve de perda de plantações nas regiões paulistas de Bauru, Araraquara, Piracicaba, Itapetininga, Sorocaba, Bragança Paulista, Presidente Prudente, Marília, Assis, Baixada Santista e Vale Do Ribeira, onde a temperatura miníma pode atingir 3 ºC.

A queda nas temperaturas em todo o estado teve início no sábado (19), com a chegada da intensa massa de ar frio e seco de origem subpolar. São esperadas formações de geada fraca entre a madrugada de ontem e hoje no sul do estado, Vale do Ribeira e a Serra da Mantiqueira.

A previsão para os próximos dias é que a massa de ar frio se desloque lentamente para o oceano, perdendo intensidade, provocando aumento gradativamente das temperaturas. A semana terá dias ensolarados e céu com poucas nuvens.