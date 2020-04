Estado de São Paulo passa de mil mortes confirmadas pelo novo coronavírus

O estado de São Paulo ultrapassou a marca de mil mortos pelo novo coronavírus, de acordo com informações do Ministério da Saúde divulgadas neste domingo (19).

A Covid-19 já fez 1.015 vítimas fatais e infectou 14.267 pessoas no estado. Até ontem, eram 991 óbitos e 13.894 casos confirmados no estado.

Hoje, são 5,6 mil pessoas em hospitais em virtude da doença (confirmados e suspeitos), sendo 3.279 em leitos de enfermaria e 2.345 em leitos de UTI.

Na sexta-feira, 17, o governador João Doria (PSDB) anunciou ampliação da quarentena até o dia 10 de maio.

No país são 38.654 casos confirmados e 2.462 vítimas da covid-19, também segundo números atualizados neste domingo (19).

Perfil

Houve casos em 228 cidades e mortes em 93 delas. Foram 700 apenas na capital, seguida por Guarulhos (28), Osasco (27), São Bernardo do Campo (20) e Santo André (12). Fora da região metropolitana, o município com mais mortes no estado é Santos, com 19.

Entre as vítimas fatais, estão 599 homens e 416 mulheres. As mortes seguem concentradas em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 78,7% dos óbitos.

Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (62,9% dos óbitos), diabetes mellitus (42,8%), pneumopatia (14,7%), doença neurológica (12,1%) e doença renal (10,7%). Outros fatores identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças hematológica e doença hepática.

Embora a mortalidade seja maior entre idosos, o maior número de casos confirmados é entre pessoas com menos de 60 anos. Também foram infectadas 70 crianças com menos de dez anos.

Mais informações em instantes