São Paulo consegue vacinar 100% dos idosos do estado contra a gripe

O estado de São Paulo conseguiu imunizar 100% dos idosos contra a gripe. Segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (13) pela Secretaria Estadual de Saúde, foram aplicadas 4,8 milhões de doses nessa população em 17 dias de campanha. Além disso, foram imunizados 1 milhão de profissionais da saúde e 67 mil da área de segurança.

A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada como forma de reduzir a pressão no sistema de saúde de pessoas com doenças respiratórias no contexto de pandemia do novo coronavírus. Apesar da imunização contra a gripe não ter nenhum efeito em relação a covid-19, as duas doenças têm sintomas semelhantes.

A partir da próxima quinta-feira (16), começa a segunda etapa da campanha de vacinação. Nessa fase, serão vacinados os portadores de doenças crônicas e comorbidades associadas à gripe, funcionários do sistema prisional, adolescentes privados de liberdade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

A terceira fase será lançada no dia 9 de maio, quando as doses serão destinadas para as pessoas acima de 55 anos, pessoas com deficiência, professores, crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes e mulheres que tenham dado a luz nos últimos 45 dias.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a campanha de vacinação contra a gripe já imunizou 1,9 milhão de pessoas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A primeira fase de aplicação da vacina prossegue até 15 de abril e tem como prioridade idosos e profissionais de saúde, público-alvo que soma 2,6 milhões de pessoas.

O estado distribuiu aos municípios fluminenses 3,2 milhões de doses. A última das seis remessas recebidas do Ministério da Saúde, com 358 mil doses, começou a ser enviada às secretarias municipais na última quinta-feira (9).

A prefeitura do Rio de Janeiro renovou parceria com o Departamento Estadual de Trânsito para estender a vacinação de idosos em sistema drive thru nos postos, em Campo Grande e na Tijuca. O serviço estará disponível das 10h às 14h, entre amanhã (14) e sexta-feira (17).

Das 931 mil pessoas que já foram vacinadas contra a gripe na capital, 774 mil são idosos acima de 60 anos, e 156 mil são profissionais de saúde. Os números representam uma cobertura de 81% de vacinação em idosos e 75% em profissionais de saúde.