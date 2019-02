São Paulo compartilhará estratégia da tropa do braço

Brasília – O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Fernando Grella, disse hoje (28) que o governo federal manifestou interesse em que o governo paulista compartilhe com outros estados a estratégia da chamada “tropa do braço”.

O secretário e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, reuniram-se nesta sexta-feira (28), em Brasília, com ministros para discutir medidas de segurança para a Copa do Mundo.

A “tropa do braço” é uma equipe com treinamento em artes marciais e foi destacada no último sábado (22), pela Polícia Militar (PM) de São Paulo, para conter um protesto contra a Copa do Mundo na capital.

A tática consiste em isolar os black blocs antes que comecem a praticar atos de vandalismo.

“A avaliação do governo federal foi positiva, o ministro da Justiça [José Eduardo Cardozo] já expressou isso publicamente”, disse Grella.

Segundo ele, o Ministério da Justiça pediu que fosse convocada uma reunião para que a experiência de São Paulo fosse transmitida para outros estados, tendo em vista os bons resultados obtidos.

“Nós nos colocamos à disposição para a reunião com outros estados a fim de transmitir o planejamento, a estratégia”, acrescentou o secretário

De acordo com o governador Geraldo Alckmin ressaltou que a estratégia de segurança do estado para a Copa em São Paulo está sendo planejada para receber 15 delegações e levando em conta que a capital será palco de seis jogos do Mundial. “Teremos em São Paulo quase metade das delegações do Brasil. Então, teremos muito deslocamento para o aeroporto e o estádio. Discutimos escolta, segurança, haverá um conselho de coordenação desse trabalho, que era um trio com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Federal e o Exército, e nós sugerimos incluir também a prefeitura de São Paulo”, disse Alckmin.

O governador citou também as eleições de outubro, que considera mais um fator de atenção a mais a ser observado na discussão sobre a segurança pública no Mundial de Futebol.

“No ano passado, na Copa das Confederações – sempre tem um burburinho eleitoral local. E olha que nem tinha eleição no ano passado. Então, neste ano, pelo fato de ter eleição e estamos mais próximos dela, é mais um fator de atenção”, destacou o governador.

Participaram da reunião os ministros da Justiça, José Eduardo Cardozo, da Defesa, Celso Amorim, e do Esporte, Aldo Rebelo, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, José Elito, o secretário de Segurança de São Paulo, Fernando Grella, e representantes da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).