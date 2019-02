Santos lamenta impeachment e chama Dilma de “amiga” do país

Bogotá – O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, disse nesta quinta-feira que lamenta muito “pessoalmente” o que Dilma Rousseff “sofreu” ao ser destituída do cargo de presidente do Brasil na quarta-feira, e a classificou como uma “amiga da Colômbia”.

“Sinto muito pessoalmente pelo que sofreu a presidente do Brasil Dilma (Rousseff), uma amiga da Colômbia. Estive muito perto do que aconteceu”, manifestou o líder durante a entrega da bandeira nacional aos atletas colombianos que competirão nos jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro.

Além disso, o presidente da Colômbia declarou que o “Brasil é um grande país” e que a Colômbia continuará a trabalhar com o vizinho.

Na quarta-feira, o Senado brasileiro destituiu a presidente Dilma Rousseff, acusada de cometer pedaladas fiscais, por 61 votos a favor e 20 contra, e posteriormente Michel Temer tomou posse como novo presidente no Congresso Nacional.