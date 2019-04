Santo André: não foi meningite

A Prefeitura de Santo André confirmou nesta segunda que a morte do neto de sete anos do ex-presidente Lula não foi causada por meningite, conforme divulgado pelo hospital à época. O episódio levou a intensa procura por uma vacina com cobertura adicional à oferecida pela rede pública, com custo que chega a mais de 2 mil reais na rede privada. Arthur Araújo Lula da Silva deu entrada às 7h20 de 1º de março no Hospital Bartira, da rede D’Or, com quadro instável, segundo boletim médico divulgado à época. O quadro se agravou, e a criança morreu às 12h36 do mesmo dia. A prefeitura afirmou que novas informações só serão fornecidas com autorização da família.

No muro das lamentações

O presidente Jair Bolsonaro visitou o muro das lamentações acompanhado do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. Essa foi a primeira vez que Netanyahu conduziu um chefe de estado a um dos monumentos mais importantes para o povo judeu, mas que também é reivindicado pelos palestinos. No Brasil, o presidente em exercício Hamilton Mourão disse que, embora as relações com Israel tenham se estreitado, o tratamento diplomático do planalto sobre a coexistência do estado com a Palestina não mudou. O presidente brasileiro cogita cancelar a agenda de quarta-feira e voltar mais cedo ao Brasil, ainda nesta terça.

“Decisão do presidente”

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira, 01, que o vídeo distribuído ontem pelo Palácio do Planalto em defesa do golpe de 1964 foi uma “decisão do presidente” . O vice disse que o vídeo “Foi divulgado pelo Planalto, é decisão dele (do presidente)”, ao deixar o Palácio do Planalto. Ele viaja hoje a São Paulo, onde terá encontro com investidores. Ao ser questionado sobre o fato de que a comunicação do palácio não saber dizer exatamente quem seria responsável pelo conteúdo e envio da mensagem, Mourão desconversou. “Também não sabe? Então… Eu nem vi esse vídeo”, respondeu o vice. No material distribuído pelo Planalto no domingo, data em que o golpe de 1964 completou 55 anos, o apresentador diz que o Exército “salvou” o país através do golpe.

Procuradoria pede prisão de Temer

A Procuradoria-Regional da República da 2ª Região pediu à Justiça nesta segunda-feira, 1, para que o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco e outros alvos da Operação descontaminação sejam presos novamente. No dia 21 de maio, os políticos haviam sido presos preventivamente, mas foram soltos quatro dias depois, por meio da decisão do desembargador Antonio Ivan Athié. A Procuradoria pede que Athié reveja o caso, e se ele não mudar de opinião, que o recurso seja analisado pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional. Se Athié e a 1ª Turma mantiverem o habeas corpus, os procuradores pedem a prisão domiciliar dos acusados, com monitoramento por tornozeleira eletrônica, recolhimento dos passaportes e proibição de contato com os demais alvos da operação.

PIB abaixo dos 2%

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) preveem um crescimento de 1,98% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2019. É a primeira previsão abaixo dos 2% para o ano. Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira, 1, segundo projeções compiladas pelo Boletim Focus. Essa é a quinta redução consecutiva do mercado para o PIB do país. Na última semana, a queda tinha sido de 2,01% para 2%. A expectativa de crescimento em 2020 também caiu, de 2,78% para 2,75%. Já o desempenho do PIB previsto para 2021 e 2022 se manteve estável em 2,5%.

Gráfica do Enem sai do Brasil

A gráfica norte-americana RR Donnelley entrou com pedido de falência na Justiça brasileira e informou nesta segunda-feira, 1º, que está encerrando suas operações no país. Há dez anos, a empresa é responsável pela impressão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A companhia, que tem unidades em Blumenau, Barueri e Osasco emprega mais de 600 pessoas no país. A decisão da gráfica teria sido motivada pela difícil condição do mercado da indústria gráfica, em especial no Brasil. Quanto ao Enem, as licitações para a prova devem ocorrer em abril.

Guaidó perde imunidade parlamentar

O Tribunal Superior de Justiça da Venezuela decidiu nesta segunda-feira, 1º, retirar a imunidade parlamentar de Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, reconhecido por parte da comunidade internacional como presidente interino do país. Segundo o jornal colombiano El Tiempo, a decisão da Corte, dominada por aliados do ditador Nicolás Maduro, se baseou no fato de que Guaidó ter desobedecido decisão anterior, que o impedia de viajar para fora do país. Em fevereiro e março, o autoproclamado presidente visitou o Brasil e o Paraguai. “É público, notório e comunicado que o senhor Juan Guaidó desobedeceu esta decisão do TSJ”, afirmou o presidente da Corte, Maikel Moreno. “Se declara o desacato do cidadão Juan Gerardo Guaidó Márquez a la sentencia del 29 de enero”, completou, pedindo à Assembleia Nacional Constituinte, controlada por Maduro, que declare a perca da imunidade parlamentar.