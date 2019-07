Santa Catarina tem temperaturas abaixo de zero e até neve; veja vídeos

São Paulo — Na madrugada deste sábado (6), o inverno chegou com tudo em Santa Catarina (SC). Em São Joaquim, na Serra Catarinense, os termômetros marcaram -3,5ºC durante a madrugada.

E isso foi regra em todo o Estado: segundo a meteorologista Laura Rodrigues do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram), as temperaturas ficaram na faixa dos -3ºC a 3ºC. “Desde o início da semana indicamos possibilidade de nevar, de forma localizada e por tempo curto”, afirma Laura. O somar Meteorologia confirma neve também na cidade de Bom Jardim da Serra. A capital, Florianópolis, marcou 3ºC.

Apesar de a quantidade de neve ter sido pouca, a rodovia da Serra do Rio do Rastro está interditada por conta de gelo na pista e policiais militares rodoviários trabalham na manhã deste sábado para retirá-lo.

Urupema registrou frio ainda mais intenso, com -6ºC na noite de sexta-feira (5), mas sem neve.

No Rio Grande do Sul, houve neve em pelo menos oito municípios, incluindo Pelotas — uma surpresa, segundo o meteorologista Fábio Luengo, do Somar. No Estado, a menor temperatura registrada foi de -5ºC em Quaraí, na divisa com o Uruguai.

Já no Paraná não houve neve, apenas geada. A menor temperatura do Estado foi de -4,4ºC, registrada no município de Inácio Martins.

Veja vídeos:

@oscarangel2014

Frio em Santa Catarina Serra do Rio do Rastro.. pic.twitter.com/HHcWMYp0ai — caiorangel1957@hotmail. com (@oscarangel2014) July 5, 2019

Registro da primeira neve do ano na Serra Catarinense. Foi por volta de 20h desta sexta-feira (5/7), na Serra do Rio do Rastro, onde a temperatura estava na casa dos 3ºC. As imagens foram gravadas pelas câmeras de monitoramento. pic.twitter.com/ZttFl3ls6P — Lucas Neves (@lucasneves_sc) July 6, 2019

As mínimas registradas em Santa Catarina:

Morro das Torres, Urupema: -5,6ºC

Morro da Igreja: -5,5ºC

Caçador: -4,7ºC

Água Doce: -4,2ºC

Urubici e Lebon Régis: -4ºC

São Joaquim e Tangará: -3,5ºC

Maravilha: -3,5

Florianópolis: 3,3ºC