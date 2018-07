Santa Catarina registra neve em meio a onda de frio

Florianópolis – A noite desta segunda-feira, 9, e o amanhecer desta terça-feira, 10, foram marcados pela chegada da neve em municípios do Planalto Sul Catarinense. De acordo com a MetSul Meteorologia, o fenômeno foi registrado na localidade de Mundo Novo e Morro da Igreja em Ubirici, no Morro das Antenas em Urupema e ainda no distrito do Cruzeiro em São Joaquim. Este foi o primeiro registro de neve acumulado no ano.

No município de Ubirici, a neve foi mais intensa e chegou a acumular cerca de 3 centímetros nas regiões mais altas. Na manhã desta terça-feira, os termômetros marcavam 0°C no Morro das Torres, em Urupema, com sensação de -9°C.

Já em Ubirici fez 0,6ºC e São Joaquim 1ºC. A previsão para esta terça é de chuva fraca e frio na região da serra e sul do Estado catarinense. No decorrer do dia, segundo os meteorologistas, o sol deve aparecer e uma massa de ar seco ingressará no Estado.

No Rio Grande do Sul não houve registro de neve, mas as temperaturas seguem baixas no decorrer desta terça-feira, com nebulosidade e períodos com sol.