Santa Catarina libera retomada de trabalho dos autônomos

O governo de Santa Catarina, sob gestão de Carlos Moisés (PSL), anunciou um relaxamento das medidas de isolamento social por conta do novo coronavírus e liberou a retomada do trabalho de profissionais autônomos em todo o estado a partir desta segunda-feira, 6.

A decisão, publicada em edição extra do Diário Oficial deste domingo, 5, vale para psicólogos, biomédicos, cabeleireiros, advogados, administradores, entre outros. A quarentena em Santa Catarina foi inicialmente decretada até esta terça-feira, 7.

Assinada pelo secretário de Saúde, Helton Zeferino, a portaria estabelece uma série de regras definidas pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES), para que os profissionais voltem a oferecer serviços. Uma delas é que se priorize o atendimento remoto.

Segundo o decreto, fica obrigatório o atendimento individual, sem aglomeração de pessoas, com espaçamento de horários entre os clientes, bem como o reforço na higienização dos ambientes e o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). A proibição de funcionamento segue vigente para shoppings e o comércio em geral.

A nova decisão se soma às áreas que já voltaram a funcionar no estado, como corretores de imóveis, construção civil e lojas que vendem chocolate. Na última semana, Moisés chegou a determinar o retorno das atividades no estado, mas depois voltou atrás e manteve o isolamento.

Considerado um aliado de Bolsonaro, o governador catarinense tem se posicionado contrário às ideias do presidente de fim das medidas de restrição de convívio e circulação de pessoas. Ele chegou a divulgar um vídeo em que se disse “estarrecido” com as declarações de Bolsonaro sobre o fim do isolamento.

Santa Catarina tem 379 casos da covid-19 e dez óbitos. Os dados foram divulgados na noite deste domingo, 5.