Salles diz que crítica de jornal alemão ao Brasil descreve o nazismo

São Paulo — O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez uma comparação com o nazismo ao criticar uma coluna escrita pelo jornalista alemão Philipp Lichterbeck no portal de notícias Deutsche Welle (DW).

O ministro usou sua conta no Twitter, na noite desta quarta-feira (6), para criticar o texto intitulado “O projeto de Mefistófeles”, no qual o jornalista afirma que o governo de Jair Bolsonaro “está caminhando para transformar o meio ambiente brasileiro num inferno”.

Na publicação, Salles destacou um trecho do texto e afirmou que a descrição “se parece mais com o que a própria Alemanha fez com as crianças judias e tantos outros milhões de torturados e mortos em seus campos de concentração”.

Lamentável que um canal público alemão escreva isso do Brasil. Essa sua descrição se parece mais com o que a própria Alemanha fez com as crianças judias e tantos outros milhões de torturados e mortos em seus campos de concentração… pic.twitter.com/rzBTTXJG4d — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) March 6, 2019

O trecho criticado pelo ministro diz: “São pessoas que agem e falam com arrogância e crueldade. São pessoas que riem quando morre uma criança de sete anos. Que comemoram quando a polícia comete massacres em favelas, quando morrem ambientalistas ou vereadoras negras. Pessoas que não conhecem a diferença entre flertar e assediar. Pessoas com relações com milícias. Pessoas que falam toda hora em Deus mas mentem, xingam e difamam. Pessoas que gritam ‘zero corrupção!’, mas que são corruptas.”

Repercussão

Até a manhã desta quinta-feira (7), a publicação já contava com mais de 8 mil curtidas e 2,8 mil comentários. A maior parte das reações criticam a postura do ministro.

Uma das respostas é de um outro colunista do DW. “O ministro Ricardo Salles, em vez de se posicionar e dar uma resposta sobre os fatos citados na coluna, prefere atacar o passado nazista da Alemanha. Típico de alguém que não tem argumentos – desvia o foco para tentar desclassificar a matéria”, escreveu Gerd Wenzel.

O ministro Ricardo Salles, em vez de se posicionar e dar uma resposta sobre os fatos citados na coluna, prefere atacar o passado nazista da Alemanha. Típico de alguém que não tem argumentos – desvia o foco para tentar desclassificar a matéria. — Gerd Wenzel (@gerdwenzel) March 7, 2019

Um outro usuário destacou: “Há um erro na sua leitura. O texto se refere ao governo brasileiro, e não ao Brasil. Não tem sentido atacar a história da Alemanha, que lida com maturidade com seu passado, para desmerecer o jornalista.”

Salles respondeu alguns dos comentários defendendo seu posicionamento.