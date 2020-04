Saída de Mandetta seria um “desastre”, diz João Doria

São Paulo – O governador de São Paulo, João Doria, disse nesta quarta-feira (15) que a saída de Luiz Henrique Mandetta do cargo de ministro da Saúde seria um “desastre”.

A tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e seu ministro teve uma escalada nos últimos dias, e há rumores de que a demissão pode ser concretizada ainda hoje.

Mandetta defende, assim como Doria, medidas de amplo isolamento social contra o coronavírus, questionadas constantemente por Bolsonaro.

“Corremos o risco de não termos mais uma orientação técnica e sim uma orientacao política e ideológica”, disse Doria em sua coletiva de imprensa diária sobre o tema.

Ele disse que o Mandetta e seus secretarios vem demonstrando responsabilidade, apoio técnico e respeito à ciência e lamentou a saída hoje do secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Wanderson de Oliveira, que pediu demissão nesta manhã.

Homem de confiança de Mandetta, ele era o responsável direto por desenhar as medidas de combate à pandemia de coronavírus e participava diariamente das coletivas de imprensa no Palácio do Planalto

“Perdemos um guerreiro que tem ajudado a saúde pública brasileira”, disse Doria, em discurso ecoado pelos outros membros da equipe de saúde presentes na coeltiva.

“É um erro estratégico por parte do governo alterar essa equipe de trabalho que está absolutamente engajada e conhece os problemas”, disse José Henrique Germann, secretário de Estado da Saúde.