Senado pede apoio a Moro

O corregedor do Senado, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), afirmou neste domingo (17) que pediu apoio da Polícia Federal para apurar uma eventual fraude na eleição para a presidência da Casa. O pedido foi feito ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e será formalizado amanhã. A decisão foi tomada em conjunto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), pela manhã. “Hoje, no café da manhã em minha casa, me reuni com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar de assuntos internos da Casa. Sobre o trabalho da corregedoria, na investigação da fraude do dia da eleição, atualizamos as informações e decidimos pedir a Polícia Federal que apoiasse a Polícia Federal Legislativa na perícia das imagens de todos os 81 senadores”, disse Roberto Rocha, em nota.

USP volta atrás

A Universidade de São Paulo (USP) voltou atrás e resolveu confirmar a matrícula de candidatos de colégios militares efetivamente mantidos pelas Forças Armadas que foram aprovados no vestibular da instituição. Conforme o jornal O Estado de São Paulo revelou, a decisão da USP de cancelar matrículas de estudantes de escolas militares aprovados no vestibular por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) mobilizou na última quinta-feira o Comando do Exército e o Ministério da Educação. A corporação identificou na medida da universidade uma retaliação ao governo de Jair Bolsonaro. O Exército já foi informado pela USP da confirmação das matrículas.

Safra reduz projeção do PIB

O Banco Safra reduziu as projeções para o crescimento econômico e para a inflação oficial deste ano. A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 2,7% para 2,3%. Por conta disso, explica o banco em relatório divulgado na última sexta-feira (15), a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi revisada de 3,9% para 3,8%. Em relação à atividade, também houve alteração na expectativa de PIB do quarto trimestre, de alta de 0,2% para zero, após 0,8% no período de julho a setembro do ano passado. O banco ainda modificou a estimativa para o dado de 2018, de 1,3% para 1,2%. Caso a projeção para o PIB do ano passado seja confirmada, ficará pouco acima da marca de 1,1% registrada em 2017.

Manifestação contra o Extra

Centenas de pessoas protestaram neste domingo (17) em repúdio à morte do jovem Pedro Gonzaga, de 19 anos, asfixiado na frente da própria mãe, por um dos seguranças do supermercado Extra, na Barra da Tijuca, no último dia 14. O chamado foi feito pelas redes sociais. De iniciativa popular, a organização chamava “ativistas, jovens negros, pessoas empáticas à luta negra, todos os indignados” a comparecerem em unidades do Extra em diversas capitais do país. “Queremos Justiça: a rede Extra precisa atuar de alguma forma contra o genocídio da população negra, apoiando ações e instituições, para que jovens negros não sejam mais mortos como se suas vidas não valessem nada”, diziam no Facebook os organizadores da manifestação.

Ameaça de longo prazo

O general que supervisiona as forças armadas dos Estados Unidos no Oriente Médio viajou ao Iraque neste domingo para conversas com autoridades norte-americanas e iraquianas que devem ter como foco a busca por garantir que o Estado Islâmico não ressurja depois da retirada das tropas dos EUA da vizinha Síria. O general do Exército Joseph Votel, chefe do Comando Central dos EUA, não respondeu perguntas de repórteres ao desembarcar no Iraque, onde esperava receber informações de campo sobre a última ofensiva para retomar áreas remanescentes do uma vez vasto território do Estado Islâmico na Síria. Votel também deve discutir com autoridades em Bagdá o impacto que a retirada dos EUA pode ter sobre o Iraque, onde o Estado Islâmico já mudou sua estratégia para rápidos ataques de guerrilha após perder todo seu território local.

Marco Rubio na Colômbia

Como parte do compromisso dos Estados Unidos de fazer com que ajuda humanitária chegue à Venezuela, o senador norte-americano Marco Rubio visitou neste domingo instalações na Colômbia onde se acumulam suprimentos médicos, remédios e alimentos que devem ser transferidos para a Venezuela em 23 de fevereiro. Rubio, um crítico ferrenho do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro, disse no Twitter que se encontrará com autoridades colombianas que lideram o esforço para armazenar ajuda humanitária na fronteira e “prepará-la para entrega às pessoas que sofrem na Venezuela”.

Apoio ao SPD

O apoio ao Partido Social Democrata da Alemanha (SPD) atingiu seu nível mais alto em quase seis meses, mostrou uma pesquisa neste domingo, uma semana depois de o partido de centro-esquerda traçar novos planos de bem-estar social visando ganhar de volta o apoio de eleitores das classes trabalhadoras. Antes das eleições europeias em maio e quatro votações regionais neste ano, a pesquisa Emnid para o jornal Bild am Sonntag colocou o SPD, que divide o poder com os conservadores da chanceler Angela Merkel, com 19 por cento de apoio, 2 pontos acima do percentual visto na semana anterior.