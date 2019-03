Redução na previsão do PIB

O Banco Central (BC) piorou sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil a 2% em 2019, contra os 2,4% previsto antes, citando a fraqueza observada na atividade no fim do ano passado; as consequências da tragédia de Brumadinho (MG) e uma menor perspectiva para a safra agrícola neste ano. Em seu Relatório Trimestral de Inflação, publicado nesta quinta-feira, 28, Na prática, o BC alinhou sua estimativa à leitura do mercado, numa postura um pouco mais pessimista que a do Ministério da Economia, que previu uma expansão de 2,2% do PIB neste ano em seu último relatório bimestral de receitas e despesas. Na pesquisa Focus mais recente, a expectativa dos economistas é de um avanço de 2% do PIB em 2019.

_

Rumo vence leilão de ferrovia

Ao oferecer 2,7 bilhões de reais pelo trecho central da Ferrovia Norte-Sul, a companhia Rumo venceu o leilão de outorga, cujo valor mínimo estipulado era de 1,353 bilhão de reais. O lance superou o valor da única concorrente, a VLI Multimodal, que ofereceu 2,065 bilhões de reais. O trecho ofertado neste leilão, que o primeiro em 12 anos no setor ferroviário, tem 1.573 quilômetros e liga o Porto Nacional, no Tocantins, a Estrela d’Oeste, em São Paulo.

_

Eletrobras: lucro líquido de 5 bi

A Eletrobras teve um crescimento de 57% em 2018 frente ao ano anterior, anunciou o presidente Wilson Ferreira Junior. A estatal registrou um lucro líquido de 5,073 bilhões de reais no ano passado. Em 2017, o valor foi de 3,230 bilhões. O Ebitda recorrente somou R$ 8,456 bilhões, 23% acima dos R$ 6,705 bilhões do ano anterior. Os números recorrentes são significativamente menores que os lucro de R$ 13,348 bilhões anunciado na madrugada desta quinta, revertendo o prejuízo de R$ 1,726 bilhão de 2017, e do Ebitda de R$ 19,99 bilhões, alta de 158% ante 2017.

–

Temer vira réu

O ex-presidente Michel Temer virou réu pelo suposto crime de corrupção passiva no caso envolvendo a mala de R$ 500 mil da JBS. A decisão foi proferida pelo juiz federal Rodrigo Parente Paiva, da 15ª Vara Federal Criminal de Brasília, nesta quinta-feira (28). A assessoria de imprensa do tribunal confirmou a informação, mas afirmou ainda não ter detalhes sobre a decisão. Em nota, o advogado de Temer, Eduardo Carnelós, nega as acusações e diz que a decisão “é desprovida de qualquer fundamento”.

_

Deputado do PSL será relator da reforma

Felipe Francischini (PSL-PR), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, anunciou nesta quinta-feira, 28, que o relator da reforma da Previdência na comissão será o delegado Marcelo Freitas, que é deputado do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Francischini, o delegado, que está em seu primeiro mandato, foi escolhido por conta de sua experiência jurídica. O nome do relator foi escolhido pelo presidente da CCJ junto ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; a líder do Governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP); o secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho e o líder do PSL Câmara, o deputado Delegado Waldir.

_

Ex-governador de Goiás preso

A segunda fase da Operação Decantação, da Polícia Federal, foi deflagrada nesta quinta-feira, 28, em Goiânia e Aparecida de Goiânia, para combater fraude em licitações e desvio de dinheiro público da Companhia Saneamento de Goiás (Saneago). As investigações indicam que parte dos recursos recebidos pela prestação de serviços à Saneago era repassada para o chefe de gabinete do então governador do estado, José Eliton, que foi preso. De acordo com a PF, apurou-se ainda que o ex-governador teria utilizado, por diversas vezes, um avião pertencente a uma das empresas favorecidas pelos contratos.

_

Facebook acusado de discriminação

O Facebook está sendo acusado pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos de limitar indevidamente anúncios imobiliários nos Estados Unidos. A entidade cobra da rede social que ela não impeça que determinados públicos vejam propagandas de imóveis, de modo a não mais violar leis de moradia justa. O caso foi reportado pelo jornal americano Wall Street Journal. As acusações são de que o Facebook pode exibir anúncios separando públicos por raça, cor, religião ou nacionalidade. “Usar um computador para limitar as escolhas de moradia de uma pessoa pode ser tão discriminatório quanto bater uma porta na cara de alguém”, diz, em nota, Ben Carson, secretário do departamento.

_

“Isto é uma guerra”

O líder venezuelano Nicolás Maduro, em entrevista na madrugada desta quinta-feira, 28, acusou “enviados pela direita golpista” de serem os responsáveis pelo novo apagão que afeta a maior parte da Venezuela nesta semana. O presidente pediu que o povo venezuelano reze pela recuperação nacional, afirmando que “isto é uma guerra”. Para ele, seus inimigos que não conseguem invadir o país, decidiram danificá-lo por meio de um incêndio numa central elétrica. “Apenas o império norte-americano tem ódio, maldade e perversidade suficientes para comandar um ataque como este”, completou. No começo do mês, a Venezuela chegou a ficar seis dias sem energia elétrica.