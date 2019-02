Roubos a pedestres aumentam quase 28% em setembro no Rio

Rio de Janeiro – Andar pelas ruas do Rio está se tornando cada vez mais perigoso.

Boletim de Estatísticas Criminais, publicado hoje (5) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), revela o crescimento dos registros de roubos a pedestres e de telefones celulares.

Os dados são referentes a setembro e abrangem todo o estado.

Cenas de pessoas assaltadas em plena luz do dia nas ruas da cidade se traduzem no crescimento de 27,7% no chamado roubo a transeunte.

A modalidade totalizou 5.098 casos em setembro de 2013. No mesmo período deste ano, atingiu 6.510, ou seja, um crescimento de 1.412 ocorrências.

Cada vez mais comum, o roubo de celulares, principalmente os modelos de maior valor, também disparou, registrando aumento de 32,9%.

Em setembro do ano passado, foram 572 casos. Este ano, 760 registros, com elevação de 188 casos.

O roubo de cargas aumentou 70,6% em setembro deste ano, comparado a igual período do ano passado.

Em 2013, foram 282 casos, contra 481 este ano, uma diferença de 199 registros.

Em contrapartida, o roubo em ônibus diminuiu 14,7% em setembro.

Caiu de 632 casos, em 2013, para 539, em 2014.

Entre os possíveis motivos da redução, o uso de cartões magnéticos para pagar passagens e as câmeras de monitoramento, instaladas na maioria dos ônibus.

Se houve aumento no número de delitos, também cresceu o de prisões.

Em setembro do ano passado, foram presas 2.470 pessoas. Este ano, 2.751, um crescimento de 11,4%.

Da mesma forma, o número de apreensões de adolescentes subiu em setembro, passando de 699, em 2013, para 871, em 2014, aumento de 24,6%.

As estatísticas completas podem ser acessadas no site do ISP.