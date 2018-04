Rosa Weber sinaliza voto pela rejeição de habeas corpus a Lula

Brasília – A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), sinalizou nesta quarta-feira voto contra a concessão de habeas corpus para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante julgamento do pedido feito pela defesa do petista.

A ministra defendeu em seu voto, ainda não concluído, o princípio da colegialidade na corte e a necessidade de respeito à jurisprudência do tribunal.

Embora ela tenha votado contra a prisão após condenação em segunda instância em 2016, Rosa Weber negou habeas corpus recentemente citando o princípio da colegialidade e a jurisprudência da corte a favor do cumprimento da pena após decisão em segundo grau.

