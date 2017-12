São Paulo – O jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho vai disputar uma vaga no Senado pelo mesmo partido de Jair Bolsonaro, o PEN (que vai mudar de nome para Patriota).

Segundo a coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo, ele deve oficializar sua candidatura por Minas Gerais em março do ano que vem, quando o deputado Jair Bolsonaro também deve oficializar a sua.

Ainda de acordo com o jornal, o suplente da chapa será o ex-jogador Somália, que já jogou no América Mineiro e no Fluminense.