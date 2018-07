Romário lidera corrida pelo governo do Rio de Janeiro, diz pesquisa

São Paulo – Levantamento divulgado nesta sexta-feira (20) pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que se as eleições fossem hoje, o senador e ex-jogador Romário (Podemos) e Eduardo Paes (DEM) iriam para o segundo turno pelo governo do Rio de Janeiro.

De acordo com a pesquisa, que ouviu 1.860 eleitores entre os dias 14 e 19 de julho, Romário lidera a disputa com 24,3% das intenções de voto, contra 15,1% do ex-prefeito do Rio.

Quem aparece em terceiro é o ex-governador do estado Anthony Garotinho (PRB), com 13,1% da preferência do eleitorado. Na sequência vem Índio da Costa (PSD) (7,2%) e Tarcísio Motta (Psol) (3,8%).

A margem de erro da sondagem é de 2,5% para mais ou para menos.

Veja o desempenho dos candidatos:

Romário – 24,3%

Eduardo Paes – 15,1%

Garotinho – 13,5%

Índio da Costa – 7,2%

Tarcísio Motta – 3,8%

Pedro Fernandes – 2,7%

Marcia Tiburi – 2,1%

Marcelo Trindade – 2%

Juiz Wilson Witzel – 1,8%

Marcelo Delaroli – 1%

Rubem César Fernandes – 0,9%

Leonardo Giordano – 0,6%

Não sabe – 3,7%

Nenhum – 21,3%