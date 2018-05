Romário desponta na liderança para governo do Rio, diz Paraná Pesquisas

São Paulo – Se as eleições para o governo do Rio de Janeiro fossem hoje, o senador Romário (Podemos) e o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) iriam para segundo turno, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (10).

De acordo com a pesquisa, que ouviu 1.850 eleitores em todo o estado entre os dias 4 e 9 de maio, Romário tem 26,9% das intenções de voto. Na sequência vem Paes, com 14,1%, Anthony Garotinho (PRP) (11,2%) e Índio da Costa (PSD) (8,2%). A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos.

Quando os eleitores foram questionados sobre os candidatos que não votariam de jeito nenhum, Garotinho lidera com 71,9% de rejeição. Paes aparece em segundo, citado por 65,3% dos entrevistados, seguido por Tarcísio Motta (58,1%), Índio da Costa (56,3%) e Romário (43,7%).

VEJA O DESEMPENHO DOS CANDIDATOS AO GOVERNO DO RIO

Romário – 24,8%

Eduardo Paes – 13,5%

Garotinho – 11,2%

Índio da Costa – 8,2%

Bernardinho – 6,3%

Miro Texeira – 5,9%

Celso Amorim – 3,4%

Tarcísio Motta – 3%

Juiz Wilson Witzel – 2,9%

Rubem César Fernandes – 0,9%

Nenhum – 15,2%

Não sabe – 4,9%