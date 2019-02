Rodovia dos Tamoios é interditada nos 2 sentidos

São Paulo – Principal acesso ao litoral norte de São Paulo, a rodovia dos Tamoios foi interditada na manhã desta terça-feira, 6, por causa do alto volume de chuvas e risco de queda de barreiras. A Concessionária Tamoios informa que os bloqueios ocorrem no km 58, no sentido do litoral, e no km 81, no sentido de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A medida foi tomada por questões de segurança.

Em novembro do ano passado, a rodovia dos Tamoios foi interditada em razão de queda de barreiras. A via permaneceu bloqueada por quatro dias. A concessionária que administra a estrada realizou uma operação comboio para a passagem de caminhões que transportavam lixo das cidades do Litoral Norte para um aterro sanitário em Jambeiro.