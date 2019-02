Rodízio em São Paulo será suspenso a partir do dia 23

São Paulo – O rodízio municipal de veículos em São Paulo será suspenso para os veículos de passeio e caminhões no período entre os dias 23 de dezembro de 2011 e 13 de janeiro de 2012. Nesse período, continuam valendo normalmente a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

O rodízio será retomado no 16 de janeiro de 2012, uma segunda-feira. A volta da restrição é necessária em razão do aumento do fluxo de veículos na cidade com o término das férias escolares. Vale lembrar que a operação restringe a circulação de veículos no anel viário da cidade nos períodos da manhã, das 7 horas às 10 horas, e da tarde, das 17 horas às 20 horas.

Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica em infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 85,13 e acréscimo de quatro pontos na carteira de habilitação.