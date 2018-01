Rodízio de veículos volta nesta segunda-feira em São Paulo

São Paulo – O rodízio municipal de veículos será retomado nesta segunda-feira, dua 15, na capital paulista, para veículos com placas finais 1 e 2.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, a restrição é necessária em razão do aumento do fluxo de veículos na cidade e, a partir de fevereiro, por causa do fim das férias escolares.

De segunda a sexta-feira, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Mini Anel Viário, em dois períodos: das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.