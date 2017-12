Rocinha tem confronto de policiais com criminosos

Rio de janeiro – A Rocinha registrou tiroteios na manhã desta quarta-feira, 27. Moradores divulgaram nas redes sociais vídeos que supostamente reproduziriam o barulho das sequências de tiros disparados na comunidade.

Segundo nota da Polícia Militar, houve um confronto entre equipes policiais e criminosos armados, em diversos pontos do local. Até as 11h, não havia informações sobre feridos ou mortos.

A Polícia Militar também informou que dobrou o emprego das Unidades do Comando de Operações Especiais – Batalhão de Operações Especiais (Bope), de Choque e de Ações com Cães (BAC) – na Rocinha, nesta manhã. Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e do 23º Batalhão da PM (Leblon) atuam no cerco e na contenção da região.

Segundo a PM, “o objetivo da ação é intensificar o vasculhamento da região em busca de armas e criminosos”. “A comunidade conta com atuação diária das forças especiais e apoios de outras unidades há mais de três meses”, completou a Polícia.