Rocha: Debate que influenciará voto será o de costumes da sociedade

Possível candidato do PRB à Presidência da República, o empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo, afirmou nesta segunda-feira, 9, que o debate que vai influenciar o voto do eleitor brasileiro, mais do que o econômico, será o de costumes da sociedade.

“O que toca no fundo o eleitor, o que será o grande ‘driver’ do voto é uma contraposição enérgica e indignada contra a erosão dos nossos valores mais caros”, afirmou. Para ele, o debate econômico é menos relevante porque as ideias da esquerda nesse tema “estão falidas e enterradas a mil metros de profundidade”.

Para ele, é preciso apresentar um “projeto de indignação”, para questionar a “inversão de valores”. “O fantasma que nos assombra que nos ameaça, com o retrocesso que pode acontecer, é o marxismo cultural, é a lógica de bagunçar para dominar”, afirmou. Como exemplo de inversão de valores, Rocha citou a “vitimização do bandido”.

Rocha participa de um debate em Porto Alegre com outros cinco pré-candidatos: Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), João Amoêdo (Novo) e Henrique Meirelles (MDB). Jair Bolsonaro, pré-candidato pelo PSL, também foi convidado, mas recusou. O debate ocorre em um evento chamado Fórum da Liberdade e é promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, organização de cunho liberal.

Em uma sessão do debate destinada a perguntas, Rocha chegou a elogiar Bolsonaro, dizendo que ele merece os parabéns por levantar o risco ao que ele chama de valores tradicionais. “Merece nosso respeito, porque teve a coragem de tocar em temas espinhosos”, disse. Ele também criticou os privilégios do Estado. “O Estado está se afastando do seu propósito de servir”.