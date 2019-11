São Paulo – O dramaturgo Roberto Alvim será o novo secretário da Cultura do governo Bolsonaro. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (07) em edição extra do Diário Oficial da União.

Roberto Rego Pinheiro, que usa Alvim como nome artístico, atuava como diretor do Centro de Artes Cênicas (Ceacen) da Fundação Nacional de Artes (Funarte).

Ele foi proprietário entre 2006 e junho deste ano do teatro Club Noir, na Rua Augusta,que mantinha junto com sua esposa, a atriz e diretora Juliana Galdino.

A secretaria de Alvim foi transferida hoje do Ministério da Cidadania, comandada por Osmar Terra, para o Ministério do Turismo, chefiado por Álvaro Antonio, indiciado pela Polícia Federal por envolvimento em candidaturas laranja no PSL.

Alvim e Terra têm relação conturbada. O governo vinha estudando uma forma de encaixar Alvim na Cultura, sem tumultuar a relação com Terra.

No final de setembro, Alvim escreveu em suas redes sociais que sentia “desprezo” por Fernanda Montenegro e a chamou de “sórdida” e “mentirosa”.

O motivo foi uma capa da revista Quatro Cinco Um que mostrava a atriz de 89 anos vestida de bruxa numa fogueira de livros.

“A ‘intocável’ Fernanda Montenegro faz uma foto pra capa de uma revista esquerdista vestida de bruxa”, escreveu Alvim.

“Na entrevista, vilipendia a religião da maioria do povo, através de falas carregadas de preconceito e ignorância. Essa foto é ecoada por quase toda a classe artística como sendo um retrato fiel de nosso tempo, em postagens que difamam violentamente o nosso presidente”.