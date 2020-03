RJ confirma 3º caso de coronavírus no estado

São Paulo — A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou neste domingo (08) o terceiro caso de coronavírus no estado.

A paciente é uma mulher de 42 anos, moradora da cidade do Rio de Janeiro, que viajou à Itália junto com o segundo caso que teve diagnóstico positivo no RJ. Ela já estava sendo monitorada e, segundo informações, seu estado de saúde é estável.

Na semana passada, a paciente deu entrada em uma unidade de saúde particular apresentando febre, tosse e congestão nasal. Uma amostra para análise foi coletada e testou positivo para o Covid-19.

Em nota, a secretaria de Saúde afirmou que “até o momento, continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os casos confirmados até agora são importados do exterior”.

Segundo último balanço do Ministério da Saúde, deste sábado (07), o número de infectados no país está em 19. Um novo balanço deve ser divulgado nesta tarde com a atualização deste novo caso.

Do total de casos, 16 são de viajantes infectados no exterior e que retornaram com o Covid-19 ao Brasil, enquanto os outros 3 casos foram de transmissão interna.