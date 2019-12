Rio tem segunda-feira de calor e sensação térmica pode ficar acima de 40º

Rio de Janeiro — A menos de uma semana do começo do verão, o calor decidiu dar as caras no Rio. A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 24 e 38 graus, de acordo com o sistema Alerta Rio da prefeitura.

“Há condições para sensação térmica de mais de 40 graus hoje no Rio”, afirma o meteorologista João Luís Martins Basso, do Climatempo. “O nível mínimo de umidade esperado é de 27% e deve ser registrado entre 14h e 15h. Esse patamar impede que a sensação térmica ultrapasse muito os 40 graus, mas deve aumentar nos próximos dias, o que gerará percepção de calor mais intenso.”

Ontem, a estação de Irajá do Alerta Rio registrou a sensação térmica mais alta da cidade: 44,9 graus às 16h. Indicadores parecidos foram verificados em Santa Cruz (43,6 graus às 13h30) e no Riocentro (42,2 graus às 15h). A temperatura máxima do domingo foi de 40,3 graus em Guaratiba e a mínima de 22,3 no Alto da Boa Vista.

O céu deve variar entre claro e parcialmente nublado até a próxima quarta-feira, quando pancadas de chuva isoladas são esperadas a partir do fim da tarde. Já a intensidade dos ventos não deve ultrapassar o nível moderado até o meio da semana.