Rio tem recorde de turistas no réveillon: 1,7 milhão de visitantes

Rio de Janeiro – O réveillon do Rio bateu o recorde de animação e atraiu 1,7 milhão de turistas, contra 1,4 milhão no ano anterior, como revelou o colunista Ancelmo Gois. Segundo a Riotur, só na Praia de Copacabana, 2,9 milhões de pessoas assistiram ao espetacular show de fogos que deu boas vindas a 2020. Foram 16,9 toneladas de fogos durante 14 minutos.

Uma pesquisa da Riotur com 1.312 turistas revelou que a maioria dos visitantes veio de São Paulo, com 29,6%. Em seguida, veio Goiás, com 14,1% e Rio Grande do Sul, com 12,5%. Setenta por cento chegaram ao Rio de avião, 22% de ônibus e 8% de carro.

A maior parte se hospedou em hotel (55,6%); 18,5% em casa de parentes; 7,4% em apart hotel/flat; e outros 7,4% em casa ou apartamento alugado. A pesquisa também avaliou a estada na cidade que teve uma média de 8,7 em uma escala de 0 a 10.

O levantamento foi feito entre 26 e 31 de dezembro, no posto de atendimento ao turista na Praia de Copacabana. Dentre os turistas nacionais entrevistados, 59,3% são do gênero masculino e 40,7% são do feminino.

Entre os turistas estrangeiros, 62,1% são do gênero masculino e 37,9% são do gênero feminino. Eles chegaram de avião (98%) e de navio (2%). A maioria deles também ficou em hotel (62,1%), albergue (15,2%) e apart hotel/flat (13,6%). A avaliação da estada na cidade foi de 8,6, também em uma escala de 0 a 10.

Segundo a Riotur, o ano de 2019 foi bom para o turismo no Rio. De janeiro e novembro, a cidade registrou alta de 12% no desembarque de passageiros no Píer Mauá. Na Rodoviária Novo Rio, o aumento foi de 5%. O fluxo de visitantes em pontos turísticos também aumentou: o Trem do Corcovado registrou crescimento de 17%, e o Pão de Açúcar, de 7%.

Nos hotéis, a ocupação foi de 100% na noite da virada. Os bairros mais procurados foram Copacabana e Leme, com 95% de quartos reservados, segundo pesquisa do Sindicato dos Meios de Hospedagens do Município do Rio de Janeiro (SindHotéis Rio) realizada no dia 30 de dezembro.

Logo atrás vieram os bairros de Ipanema, Leblon, Flamengo, Botafogo com 94%, além de Barra da Tijuca e Centro com 90% de ocupação. A maior parte dos hóspedes é de turistas nacionais: 81% (São Paulo, Minas e Estado do Rio). Do exterior, lideram Argentina, Chile e Estados Unidos.