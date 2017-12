Rio tem previsão de chuvas isoladas para noite de Ano-Novo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo nublado com pancadas de chuvas durante a manhã e a tarde hoje (31) na cidade do Rio de Janeiro. Durante a festa da virada, à noite, são esperadas chuvas isoladas, com ventos fracos a moderados. Segundo o Climatempo, a probabilidade de chuvas na cidade na virada do ano é de 30%.

Estão previstas festas de virada de ano em nove bairros cariocas, entre eles Copacabana, na zona sul carioca, que, segundo a prefeitura, deverá reunir neste ano 3 milhões de pessoas na orla.

A queima de fogos de Copacabana vai durar 17 minutos e consumir 25 toneladas de fogos de artifícios. Os fogos serão colocados em balsas que ficarão no mar.

A festa deverá começar com DJ Tucho, às 17h30 e se encerrar depois das 2h50, com o DJ Luis Henrique. Outras atrações previstas são Alex Cohen (a partir das 18h20) Ana Petkovic (18h50), Belo (20h), Cidade Negra (21h15), Frejat (22h40), Anitta (0h17), Portela (1h30) e Mocidade Independente de Padre Miguel (2h15).