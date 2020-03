Rio tem a terceira morte confirmada pelo novo coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou neste sábado (21) a terceira morte pelo novo coronavírus no Estado. A terceira vítima é um idoso, morador de Petrópolis, na região serrana. Os dois primeiros óbitos no estado foram registrados esta semana em Miguel Pereira, no interior, e Niterói, no Grande Rio. É a 12ª vítima fatal da doença no Brasil.

Até o momento, o Estado do Rio registra 110 casos confirmados da doença, distribuídos nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (89), Niterói (10), Petrópolis (3), Barra Mansa (1), Guapimirim (1) e Miguel Pereira (1). Há ainda três (3) estrangeiros confirmados para a covid-19, além de dois (2) casos com o local de residência em investigação.

Em nota, a Prefeitura afirmou que o homem tinha contraído a doença em viagem recente ao Egito. Antes de ser internado em uma unidade de tratamento intensivo, ele foi testado três vezes para coronavírus, mas os resultados dos exames foram inconclusivos.

O Brasil registra 985 casos confirmados de coronavírus no país, segundo dados divulgados pelas secretarias estaduais de saúde neste sábado (21). Além das três pessoas que faleceram no Rio de Janeiro, outras nove morreram em São Paulo.