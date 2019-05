Rio segue em estágio de crise; previsão é de chuva para este sábado

A cidade do Rio de Janeiro permanece em estágio de crise na manhã de hoje (18) devido aos problemas de mobilidade causados pelo desabamento de placas de concreto do Túnel Acústico Rafael Mascarenhas.

Desde o início da tarde de ontem (17), o túnel está fechado nos dois sentidos, prejudicando o trânsito entre os bairros do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas e as regiões de São Conrado, Rocinha e Barra da Tijuca. O túnel faz parte da Autoestrada Lagoa-Barra, principal ligação entre as zonas sul e oeste do Rio.

Na noite de ontem, a Prefeitura do Rio estimou que o túnel será liberado nas próximas horas e técnicos trabalham no local. O desabamento foi causado pelo deslizamento de 30 toneladas de terra sobre a estrutura do túnel, construído há 40 anos.

A prefeitura informou que a estrutura do túnel é segura e não foi comprometida. As placas de concreto derrubadas serviam como isolamento acústico da Autoestrada Lagoa-Barra e devem ser substituídas por um material mais leve.

O percurso do Túnel Acústico é complementar ao do Túnel Zuzu Angel, que passa sob a Favela da Rocinha. Com o desmoronamento, o Zuzu Angel também teve de ser fechado inicialmente.

Desde a noite de ontem, no entanto, a prefeitura reabriu o tráfego somente no sentido Lagoa do Zuzu Angel, com um desvio que segue da saída do túnel para a Rua Marquês de São Vicente pelo Viaduto Graça Couto.

O impacto da interdição do Túnel Acústico no trânsito foi ainda maior na tarde de ontem porque a Avenida Niemeyer também estava fechada, por causa de outro deslizamento de terra. Alternativa de menor capacidade de tráfego entre o Leblon e São Conrado, a via já foi reaberta nos dois sentidos. Apesar disso, há trechos de “pare” e “siga” em seu percurso, que contorna o Morro Dois Irmãos pela encosta litorânea, onde fica a Favela do Vidigal.

Além dos problemas no trânsito, o Rio de Janeiro tem previsão de mais chuva forte para a tarde de hoje, com raios e ventos de moderados a fortes. Também está em vigor o alerta de ressaca, e a orla da cidade pode ter ondas de até 2,5 metros.