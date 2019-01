Rio registra terceira vítima de feminicídio em 2019

Rio – Mais um crime de feminicídio foi registrado no Rio de Janeiro este ano, o terceiro de 2019, depois que um ex-companheiro de uma moradora do Morro do Urubu espancou a ex-mulher até a morte. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios, que confirmou o assassinato na noite de sexta-feira, 5, na comunidade que fica no bairro da Piedade, zona norte do Rio, mas não deu detalhes.

Segundo a Globonews, a mulher assassinada era Tamires Blanco, de 30 anos, que deixa dois filhos pequenos, inclusive uma bebê de 11 meses que teria sido encontrada em cima do corpo da mãe.

O casal que estava separado ficou junto por dois anos. Além deste crime, foram registrados este ano o assassinato de uma mulher pelo marido com golpes de marretas em Itaguaí, município a 60 km do Rio, e Marcelle Rodrigues da Silva, 27, morta a facadas dentro de casa também pelo marido, na frente do filho de 7 anos.

Na virada do ano, o filho do presidente da Câmara dos Vereadores do Rio Fabio Tuffy Felippe foi preso após espancar por três horas a mulher, Christini, que resistiu ao crime mas teve o rosto desfigurado.