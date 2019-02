Rio já registrou 131 mortes por dengue este ano

São Paulo – No Estado do Rio de Janeiro já foram registradas 131 mortes e 160 mil casos de dengue em 2011. Os dados foram confirmados hoje pela Secretaria Estadual de Saúde.

Os números foram anunciados juntamente com um novo programa da secretaria para evitar uma epidemia da doença no próximo verão. A campanha “10 Minutos Contra a Dengue” foi idealizada e implementada pela secretaria, com base na experiência bem sucedida do governo de Cingapura.

O objetivo da campanha é estimular a população a investir 10 minutos da semana eliminando possíveis criadouros em suas casas, uma vez que o ambiente doméstico concentra 80% dos focos da dengue.

Os agentes de saúde dos municípios ficarão responsáveis por levar o guia “10 Minutos Contra a Dengue” à população durante visitas às casas. O material traz orientações sobre como é preciso ficar atento a situações como calhas entupidas, caixas d´água destampadas, ralos no quintal acumulando água da chuva, o pratinho embaixo do vaso, além de deixar baldes e garrafas viradas com a boca para baixo.