Rio Grande do Sul confirma segundo caso de coronavírus no Estado

A Prefeitura de Porto Alegre confirmou, nesta quarta-feira, 11, o primeiro caso de coronavírus da capital gaúcha. A paciente é uma mulher, que retornou de viagem da Itália. Desde a suspeita, ela segue em isolamento domiciliar, como prevê protocolo do Ministério da Saúde.

Este é o segundo caso de coronavírus no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, 10, o governo gaúcho já tinha divulgado o primeiro diagnóstico, que envolveu um empresário de 60 anos, morador da cidade de Campo Bom, no Vale do Sinos. O paciente também contraiu a doença durante viagem à Itália.

Após a confirmação do primeiro caso em Porto Alegre, a Prefeitura da capital convocou uma coletiva de imprensa para detalhar o caso. Estarão presentes o prefeito Nelson Marchezan Jr. (PSDB), o secretário da Saúde municipal, Pablo Stürmer, e da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.

Como o novo caso no RS e mais um no Distrito Federal, no Brasil já são 36 infectados pelo Covid-19.

Em Brasília

Já o Banco Central avisou que o seminário sobre inovações financeiras e tecnológicas que promoverá na quinta-feira, 12, em Brasília será fechado ao público e à imprensa. “A decisão foi tomada como medida preventiva para evitar o risco de propagação do coronavírus”, diz o órgão em nota.

No evento, denominado LiftDay, serão expostas inovações em tecnologia da informação ligadas ao Sistema Financeiro Nacional. A programação conta com a participação do presidente do BC, Roberto Campos Neto, na abertura, e dos diretores Otávio Damaso (Regulação), João Manoel Pinho de Melo (Organização do Sistema Financeiro e Resolução) e Carolina de Assis Barros (Administração) ao longo do dia.

Os debates, discussões e mesas redondas terão início às 9 horas e término às 18 horas e poderão ser acompanhados pelo canal do Banco Central no YouTube.