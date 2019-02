Rio de Janeiro vai receber 400 mil estrangeiros para a Copa

Rio de Janeiro – O Rio de Janeiro deve receber 400 mil estrangeiros e 450 mil turistas nacionais durante a Copa do Mundo. A movimentação financeira pode chegar a R$ 1 bilhão e a ocupação hoteleira já está em 98% para o dia 14 de julho, data da final do Mundial. A expectativa é da Secretaria Municipal de Turismo.

De acordo com o secretário Antonio Pedro de Mello, os números divergem dos divulgados pelo Ministério do Turismo, de 600 mil turistas em todo o Brasil, porque o órgão federal contabiliza apenas as pessoas que compraram ingressos e a secretaria conta também as pessoas que vieram a trabalho ou não adquiriram tíquetes para as partidas no Maracanã.

Ele diz que a cidade está muito bem preparada para atender aos visitantes.

“A cidade já tem 14 postos de informações fixos, para a Copa instalamos mais 17 postos temporários, com contêineres, e outros menores nas estações de BRTs e metrô. Cento e cinquenta agentes bilíngues e 1.500 voluntários vão atuar no atendimento ao turista em toda a cidade”.

A cidade já está sinalizada com as indicações de rotas e desvios, além de placas com sinalização educativa nas estações de metrô, com alterações e horários.

Foram impressas 400 mil revistas Guia do Rio, com a programação cultural da cidade; 400 mil exemplares do Guia do Espectador, com mapa da cidade e informações como eventos e mobilidade; 1 milhão de mapas dobráveis; e 2 milhões de mapas destacáveis.

Informações básicas também foram disponibilizadas em folhetos para os taxistas, e a prefeitura lançou um aplicativo para smartphones com as atrações da cidade.

Para os 18.800 jornalistas e profissionais de imprensa credenciados para o evento, 80% estrangeiros, estão disponíveis o Centro Aberto de Mídia, no Forte de Copacabana; o Internacional Broadcast Centre, no Riocentro, que vai concentrar as transmissões; e 13 press areas espalhadas pela cidade, em locais como o Aterro do Flamengo, o Mirante do Leblon, Parque Madureira e Engenhão, para transmissões ao vivo e gravação de matérias com “fundo livre e visual privilegiado”.

Os jornalistas também poderão participar de passeios gratuitos a pontos turísticos famosos, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, e também participar de aulas de stand-up-padle e vôlei de praia.

Na área de segurança, a Guarda Municipal vai atuar com 1.305 agentes todos os dias, número que sobe para 1.655 quando tiver jogo no Estádio do Maracanã.

Também serão usadas 70 painéis de mensagens variáveis, 40 reboques, 85 motocicletas e 65 veículos, com operações intensificadas do dia 9 de junho a 15 de julho.