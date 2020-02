Rio de Janeiro tem sensação térmica de quase 50 graus

A cidade do Rio de Janeiro registrou hoje (19) sensação térmica de 49,7 graus Celsius (°C), de acordo com o Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro. A medição foi feita às 16h, na Estação Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade.

A menor sensação términa do dia foi registrada foi na Estação Alto da Boa Vista, na Zona Norte, que registrou 38,1°C às 13h15. No Jardim Botânico, na Zona Sul, a sensação térmica às 14h15 chegou a 47,6°C.

A sensação térmica é uma estimativa da percepção do calor ou frio pelo corpo humano. Leva em consideração, por exemplo, o vento e a umidade.

A temperatura máxima registrada foi 39,7°C e a mínima, 24,6°C, ambas em Guaratiba, Zona Oeste. A previsão é que hoje o céu permaneça claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos seguem de fracos a moderados.

A previsão para amanhã (20) é também de calor, com máxima de 40°C e mínima de 23°C. O céu deve permanecer claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva.

Confira as sensações térmicas registradas nesta quarta-feira:

Estação Jardim Botânico – 47,6°C às 14h15

Estação Barra/Riocentro – 45,5°C às 12h30

Estação Guaratiba – Indisponível

Estação Santa Cruz – 49,7ºC às 16h

Estação Alto da Boa Vista – 38,1°C às 13h15

Estação São Cristóvão – 40,6°C às 15h