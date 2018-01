Rio de Janeiro espera 1,5 milhão de turistas para o Carnaval

Cerca de 1,5 milhão de turistas estrangeiros e locais estarão no Rio de Janeiro no próximo mês para o Carnaval, 400 mil pessoas a mais que no ano passado, estimou nesta quinta-feira (11) a Prefeitura.

“Fizemos um esforço enorme para apresentar um Carnaval muito bonito, que a gente espera que seja calmo e sem violência”, comentou o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, em uma coletiva de imprensa.

A Riotur anunciou que também espera que o fluxo de visitantes gere 3,5 bilhões de reais, acima dos três bilhões de reais arrecadados em 2017.

“O Rio de Janeiro precisa que esses grandes eventos sejam um sucesso para que os empregos e a renda aconteçam”, destacou o presidente da Riotur, Marcelo Alves.

A Prefeitura considera que a demanda atingirá 90% da ocupação hoteleira.

Um ano e meio depois de receber os Jogos Olímpicos, a Cidade Maravilhosa sofre com a crise financeira e a onda de violência.

Crivella, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, foi acusado de moralista por ter anunciado há seis meses uma redução à metade dos subsídios das escolas de samba.

Para enfrentar as críticas, o prefeito decidiu cantar nesta quinta-feira, adaptando um famoso samba: “quem não gosta de samba, bom prefeito não é”.

A canção “Samba da minha terra”, de Dorival Caymmi, tem o verso “quem não gosta de samba bom sujeito não é”.

“Não existe essa conversa que o prefeito não apoia o Carnaval por razões religiosas, são argumentos que não se sustentam”, disse Crivella.

No entanto, no ano passado, apenas um mês depois de assumir o cargo, evitou as comemorações e não foi visto em nenhum desfile.

Inclusive chamou a atenção por sua ausência na tradicional entrega das chaves da cidade ao Rei Momo.