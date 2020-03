Rio de Janeiro registra primeiras duas mortes por coronavírus

O Estado do Rio de Janeiro registrou as duas primeiras mortes por coronavírus, ambas as vítimas com mais de 60 anos e com histórico de problemas de saúde, informou o governo estadual nesta quinta-feira.

A primeira vítima é uma mulher de 63 anos. Ela apresentava comorbidades e fazia parte do grupo de risco para a covid-19. O segundo caso fatal foi de um idoso, de 69 anos, que morreu em Niterói nesta semana e teria pego a doença de uma pessoa próxima que veio do exterior. Ele também tinha histórico de diabetes e hipertensão. A contraprova do exame divulgada nesta quinta-feira também deu positiva.

“Estamos todos consternados e tristes. Meus sentimentos a familiares e amigos. Esse vírus nos atinge a todos. É momento de reflexão e de pensarmos nos que mais amamos. É por isso que reforço para que as pessoas não saiam de casa, que orem e que acompanhem todas as orientações do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde, para que sigamos juntos unidos contra esse mal que assola o mundo”, disse o governador Wilson Witzel.

A mulher, diabética e hipertensa, apresentou sintomas no dia 15 de março. Deu entrada em uma unidade de saúde do município no dia 16, apresentou piora no quadro e veio a óbito na última terça-feira, 17, mesmo dia que o material chegou para a análise do Lacen. Ela teve contato com paciente confirmado que viajou ao exterior.

“Quero também expressar a minha solidariedade a essa família. Faço um apelo à população que acredite na gravidade da situação e siga as orientações das autoridades de evitar sair de casa e ir a unidades de saúde sem necessidade. Reforço que nós não vamos descansar na luta para que casos como esses ocorram em menor número possível”, diz o secretário de Saúde, Edmar Santos.

Até a manhã desta quinta-feira (19), o Estado do Rio registra 64 casos, distribuídos nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (55), Niterói (6), Barra Mansa (1), Miguel Pereira (1) e Guapimirim (1).