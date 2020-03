Rio de Janeiro confirma 5 novos casos de coronavírus

São Paulo — A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou cinco novos casos de coronavírus (covid-19) nesta segunda-feira, 9. O número saltou de três para oito em todo o estado. O total de suspeitos está em 123.

Nesta segunda o Ministério da Saúde manteve em 25 os infectados por coronavírus no Brasil, o mesmo número do último boletim divulgado no domingo, 8. O número não contabiliza os novos casos do Rio de Janeiro porque a pasta federal atualiza os dados até o meio-dia.

Além de uma paciente em Barra Mansa e duas no Rio de Janeiro que já haviam sido confirmados, agora há um em Niterói e mais quatro na capital fluminense. Todos estão em isolamento domiciliar e apresentam estado de saúde estável.

Os pacientes retornaram de viagens à Europa, entre os dias 3 e 5 de março, com passagem por países como Itália, Portugal, Espanha, Suíça, Holanda, Israel, Egito e Grécia. Apresentaram febre, tosse, dores musculares, entre outros sintomas. Quatro deles recorreram à rede de saúde particular e um recebeu atendimento médico domiciliar.

Brasil

No Brasil são 30 infectados pelo coronavírus. A maior parte está em São Paulo, com 16 casos. No Rio de Janeiro há oito enquanto na Bahia há dois. Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal têm um caso confirmado cada.