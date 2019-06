Rio, Brasília e BH têm manifestações de apoio a Sergio Moro

Milhares de pessoas saíram às ruas neste domingo em diversas cidades do Brasil em defesa do ministro da Justiça, Sergio Moro, e da operação Lava Jato.

Moro, que nega as acusações de parcialidade na condução do julgamento de casos da operação, enfrenta pedidos de renúncia após o vazamento pelo The Intercept Brasil de conversas com procuradores da Lava Jato.

Manifestantes tomaram as ruas de grandes cidades brasileiras, como Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, para mostrar seu apoio a Moro.

Nas últimas mensagens publicadas pelo Intercept, procuradores expressam sua preocupação de que Moro tivesse uma agenda pessoal e política e manifestam sua insatisfação com sua nomeação para ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. Os integrantes do Ministério Público Federal temiam que sua posse afetasse a credibilidade da investigação.

Moro questionou a autenticidade das conversas vazadas e negou ter sido parcial nos casos da Lava Jato.