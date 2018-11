Ricardo Vélez Rodríguez será o novo ministro da Educação

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, divulgou pelo seu perfil no Twitter a indicação do colombiano Ricardo Vélez Rodríguez como futuro ministro da Educação.

Em postagem, Bolsonaro diz que Rodríguez é “filósofo, professor emérito da Escola de Comando do estado Maior do Exército e autor de mais de 30 obras. Também é professor de Filosofia, Mestre em Pensamento Brasileiro pela Pontifícia Universidade Católica RJ, Doutor em Pensamento Luso-Brasileiro pela Universidade Gama Filho, Pós-Doutor pelo Centro de Pesquisas Políticas Raymond Aron, Paris, com ampla experiência docente e gestora”.

Rodríguez esteve em reunião com Bolsonaro nesta quarta-feira, 22, após reação negativa de evangélicos sobre uma possível nomeação de Mozart Ramos para a pasta.

Entre os livros escritos pelo autor está “A Grande Mentira – Lula e o Patrimonialismo Petista”.