O ministro da Educação

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, anunciou na noite desta quinta-feira, 22, pelas redes sociais que o professor colombiano Ricardo Vélez Rodríguez será o futuro ministro da Educação. Crítico ao Enem e com afinidade ao Escola sem Partido, hoje ele é professor-colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da UFJF. A indicação do professor ocorre um dia depois de a bancada evangélica vetar o educador Mozart Neves, diretor do Instituto Ayrton Senna, para o cargo. Ele era crítico do projeto Escola sem Partido, uma das principais bandeiras do presidente eleito.

Nissan demite Ghosn

O conselho de administração da montadora japonesa Nissan votou unanimemente a favor da demissão de seu presidente, o brasileiro Carlos Ghosn, nesta quinta-feira (22). A empresa japonesa afirmou que seu conselho também votou pela remoção de Greg Kelly — que assim como Ghosn também foi preso após acusações de improbidade financeira — de seu cargo de diretor. As medidas, que deixam o posto da presidência vago, acontecem apesar de a Renault ter pedido que o conselho da Nissan adiasse a destituição de Ghosn. A aliança franco-japonesa, ampliada em 2016 para incluir a também japonesa Mitsubishi Motors, foi totalmente estremecida com a prisão do brasileiro de 64 anos no Japão na última segunda-feira.



Carlos Bolsonaro fora

O filho do presidente eleito Jair Bolsonaro Carlos Bolsonaro anunciou, nesta quinta, que está se afastando da transição e reassumindo o cargo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A afirmação ocorreu após seu nome ter surgido como uma das opções para assumir Secretaria de Comunicação do futuro governo, e ele ter sido acusado de nepotismo. “O meu ciclo de tentar ajudar diretamente chegou ao fim. São 18 anos de vida pública dedicados ao que acredito. Estes últimos 3 meses de licença não remunerada para acompanhar o que sempre acreditei se encerram. Semana que vem volto às atividades na Câmara de Vereadores do Rio”, escreveu Carlos no Twitter. Carlos Bolsonaro era, até este momento, responsável pelas redes sociais pessoais e da campanha do pai. Seu nome surgiu como alternativa à Secom em entrevista dada pelo futuro secretário-geral da Presidência, Gustavo Bebianno. Mais tarde, em entrevista ao site Antagonista, Bolsonaro confirmou a possibilidade. Nesta quinta, ao ser questionado se Carlos poderia realmente assumir o cargo, Bolsonaro disse que a questão “foi levantada” e que reconheceu em entrevista que a possibilidade existia.

Secretaria de Assuntos Fundiários

A futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM-MS), anunciou a criação de uma Secretaria de Assuntos Fundiários que ficará subordinada a seu comando no governo de Jair Bolsonaro (PSL). A declaração foi dada nesta quinta, após ela ter sido questionada por jornalistas se o novo governo contaria com uma Secretaria de Reforma Agrária. No governo atual, há uma Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, que tem como competências a reforma agrária e a promoção do segmento rural constituído por agricultores familiares. Além disso, o órgão atua em questões relativas à regularização fundiária na Amazônia. Segundo reportagem do jornal O Globo, o produtor rural Luiz Antonio Nabhan Garcia, presidente da União Democrática Ruralista (UDR), ocuparia a Secretaria de Assuntos Fundiários.

Economia cresce

Pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV), desta quinta, mostrou que a economia brasileira cresceu 1% do segundo para o terceiro trimestre deste ano. A informação é do Monitor do PIB. De acordo com a pesquisa, o PIB se expandiu 1,7% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, e acumula alta de 1,6% em 12 meses. O setor de Comércio foi um dos principais responsáveis pela expansão do PIB. Setor cresceu 1,3%. O crescimento de 1% do segundo para o terceiro trimestre foi seguido pelos três grandes setores produtivos: serviços (0,7%), indústria (0,7%) e agropecuária (2,4%). Entre os segmentos da indústria, a maior alta foi anotada na construção (1,5%). Também teve crescimento a indústria da transformação (0,7%). Entre os serviços, as maiores altas foram observadas nos segmentos de transportes (2,5%) e comércio (1,3%). Apenas o setor de outros serviços teve queda, de 0,1%.

Processo contra Havan

O Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina ajuizou, nesta quinta-feira (22), um processo contra as lojas Havan, por dano moral coletivo. A companhia pode ter que pagar 25 milhões de reais por danos morais coletivos, após intimidar seus empregados a votarem no então candidato Jair Bolsonaro. Segundo a ação, o proprietário das lojas, Luciano Hang, teria obrigado seus mais de 15.000 funcionários a se envolver com a campanha eleitoral do candidato, durante as eleições de outubro. Além disso, o ministério pediu que a empresa pague 5.000 reais a cada um de seus funcionários. Segundo os procuradores responsáveis, ”os réus valeram-se de sua condição de empregadores para impor sua opinião política a respeito dos candidatos à Presidência da República e para vincular, de maneira absolutamente censurável, a manutenção dos postos de trabalho de seus colaboradores, valendo-se de métodos humilhantes, vexatórios e, até mesmo, de ‘pesquisas eleitorais’ obrigatórias sem qualquer respaldo em lei”.

Equador pede renúncia

O presidente do Equador, Lenín Moreno, pediu nesta quinta-feira a renúncia de todos os integrantes do seu gabinete de ministros a fim de fazer uma avaliação do desempenho de cada um deles. Essa é a segunda ocasião na qual o governante pede a renúncia dos seus ministros, depois que fez o mesmo no último mês de maio, uma medida considerada uma prática habitual da política equatoriana. Após a última avaliação foram substituídos apenas dois membros do conselho ministerial.

O predecessor de Moreno, Rafael Correa, que governou o país entre 2007 e 2017, também pediu a renúncia de seus gabinetes em várias ocasiões.

“Tumulto e caos”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proferiu o tradicional discurso de Ação de Graças, nesta quinta-feira (22), sem muitos valores de paz e fraternidade. De manhã, o presidente americano afirmou, em seu Twitter, que o país enfrentaria tumulto e caos se a justiça americana não autorizasse as medidas tomadas pelo governo contra os imigrantes ilegais que estão chegando ao país. O comentário é uma resposta à medida do juiz John Roberts, que proibiu restringir o acesso de imigrantes ilegais ao país. O juiz atua na corte número 9, em São Francisco. A Corte é conhecida por ser ultraliberal, e reverter 79% das ações federais. Durante uma teleconferência, nesta quinta, Trump afirmou que autorizou as tropas norte-americanas a usarem força letal, se necessário, na fronteira com o México, onde uma caravana de imigrantes da América Central pretende ingressar nos EUA para pedir asilo. Trump também disse que o governo norte-americano poderá sofrer uma paralisação em dezembro por conta da segurança de fronteira.

Pare de provocar

O governo da China rejeitou novas acusações feitas pelos EUA de que o país continua com práticas comerciais “injustas”. O Ministério do Comércio da China afirmou, nesta quinta, estar profundamente preocupado com um relatório divulgado pelo governo norte-americano nesta semana, segundo o qual a China não alterou suas práticas “injustas”. Além disso, o governo chinês pediu ao governo americano que pare de fazer provocações, mostrando poucos sinais de recuou a dias da reunião de alto risco entre os líderes dos dois países. O presidente Xi Jinping deve manter negociações com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma cúpula do G20 na Argentina no final do mês.

Mais CO2 no planeta

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), publicado nesta quinta-feira (22), mostram que não houve redução das emissões de CO2 no planeta. A quantidade de dióxido de carbono na atmosfera atingiu um novo recorde no ano passado, e as emissões não dão sinais de diminuição, alertou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) nesta quinta-feira. O relatório da agência da ONU descobriu níveis de CO2 de 405,5 partes por milhão em 2017, um aumento em relação às 403,3 ppm de 2016. A taxa de aumento se alinha à taxa de crescimento médio da última década, que foi a mais rápida em 55 milhões de anos, disse a OMM. Os níveis de dióxido de carbono aumentaram 46% desde a era pré-industrial. “A ciência é clara. Sem cortes rápidos de CO2 e outros gases do efeito estufa, a mudança climática terá impactos cada vez mais destruidores e irreversíveis sobre a vida na Terra. Essa janela de oportunidade para a ação está quase fechada”, disse o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, em um comunicado. As negociações climáticas da ONU na Polônia no mês que vem têm por meta combinar uma série de regras para o Acordo de Paris de 2015 sobre a mudança climática, que estabeleceu o objetivo ambicioso de encerrar a era dos combustíveis fósseis neste século.