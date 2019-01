Ricardo Barros, o mais novo ministro enrolado

A semana começou com mais um problema para o governo. O Ministério Público Federal em Pernambuco (MPF-PE) pediu à Justiça que determine o afastamento cautelar (preventivo) do ministro da Saúde, Ricardo Barros, do cargo.

Na ação civil pública, a procuradora da República Silvia Regina Pontes Lopes acusa o ministro de atuar para “esvaziar” a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), de suas atribuições institucionais.

O presidente Michel Temer quebrou, recentemente, a promessa de afastar ministros que que tivessem contra si uma denúncia na Justiça.

Os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral) e Eliseu Padilha (Casa Civil) foram denunciados, juntamente com Temer, por obstrução de Justiça e organização criminosa pela Procuradoria Geral da República.

O caso de Barros é diferente, mas dificilmente Temer tomará alguma atitude, levando em conta a situação de outros integrantes do ministério. Em um ano e meio no cargo, o governo trocou seis ministros pelos mais diversos escândalos.

Barros acumula polêmicas e gafes no ministério – chegou a dizer que os médicos fingem que trabalham, e que os pacientes têm a mania de imaginar doenças.

Para o MPF, o propósito de Barros seria retirar das instalações da estatal em Pernambuco a produção de medicamentos hemoderivados usados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratar pessoas com Hemofilia A, transferindo a fabricação para seu estado e reduto eleitoral, o Paraná.

Ainda de acordo com o Ministério Público, o ministério da Saúde estaria negociando a construção de uma fábrica de hemoderivados e recombinantes em Maringá (PR) “sem realizar licitação ou apresentar justificativas científicas, técnicas e legais para a medida”.

As obras da Hemobrás no Pernambuco estão atrasadas – somente um dos 17 prédios previstos está pronto – e Barros usou esse fato como justificativa tentar levar a fábrica da estatal para seu estado.

Procurado, o Ministério da Saúde informou que ainda não foi notificado pela Justiça Federal.

A pasta, no entanto, garantiu que todas as ações adotadas até o momento estão em conformidade com as leis vigentes voltadas à manutenção do abastecimento de hemoderivados.

O ministério também nega a intenção de “esvaziar a Hemobrás” de sua atribuição institucional.