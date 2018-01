Revisor do TRF-4 diz que caso trata de “criminalidade organizada”

Porto Alegre – O desembargador Leandro Paulsen, revisor do processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, afirmou, durante a leitura de seu voto, que a ação trata não de pequenos desvios de conduta e fragilidades morais, mas sim de investigação, processamento e julgamento de ilícitos penais gravíssimos contra administração pública.

Segundo Paulsen, trata-se de criminalidade organizada envolvendo o Estado brasileiro.

O revisor iniciou a leitura de seu voto logo após a retomada do julgamento desta quarta-feira depois de uma pausa de uma hora. Antes do intervalo, o relator da ação, desembargador João Pedro Gebran Neto, votou por aumentar a pena de condenação de Lula no processo do apartamento tríplex do Guarujá (SP).