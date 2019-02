Réu “coadjuvante” no mensalão pode ser preso antes

Brasília – A decisão do Supremo de fazer um novo julgamento do processo poderá criar uma situação peculiar: mandar logo para cadeia personagens não centrais do escândalo, mas adiar a conclusão do caso em relação aos protagonistas do mensalão.

A Corte não decidiu se vai aplicar imediatamente as punições para os 13 réus que não tinham direito aos embargos infringentes.

Estão nesse grupo os deputados federais Valdemar Costa Neto (PR-SP) e Pedro Henry (PP-MT) e o ex-presidente do PTB e delator do escândalo, Roberto Jefferson. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.